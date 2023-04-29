Украина на следующей неделе готовит важные шаги в рамках создания трибунала по преступлению агрессии России и других ее военных преступлений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 29 апреля.

Украинский лидер сообщил, что следующая неделя будет довольно важной с точки зрения именно борьбы за справедливость для украинцев, а именно — за наказание для России и военных преступников.

— Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста, — сказал президент.

Он сообщил, что сегодня днем завершились поисково-спасательные работы в Умани.

— Мы сделаем все возможное, чтобы государство-террорист как можно быстрее ответило за содеянное им. Каждый, кто готовит вот такие ракетные обстрелы не может не знать, что может стать соучастником убийства, каждый, кто наводит ракеты, обслуживает самолеты, корабли для террора. Не только те, кто отдают приказы, а все. Вы все террористы и убийцы, и вы все должны быть наказаны. И обязательно те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все другие преступления агрессии против наших людей, против нашего государства, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что ракетный удар по жилому дому в Умани унес жизни шести детей, а в целом — погибли 23 человека.

Президент подчеркнул, что сегодня для Украины и мира недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит, потому что надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное зло.

— Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. Вскоре эти наши решения будут обнародованы, — сказал он.

Глава государства сообщил, что на днях подписал новые указы о награждении наградами украинских защитников. Государственные награды получили еще почти 450 воинов ВСУ, Сухопутных войск, десантников, Воздушных сил, теробороны и еще более 300 — из Нацгвардии, полиции, ГСЧС, пограничники.

— Всего за время полномасштабной войны уже 45038 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. И это свидетельство чрезвычайного ежедневного героизма наших людей. Всех, кто воюет ради Украины, всех, кто работает ради нашей победы, — сказал он.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто помогает Украине и восстанавливает жизнь после обстрелов и оккупации России.

Источник : Офис президента

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