Україна наступного тижня готує важливі кроки в рамках створення трибуналу щодо злочину агресії Росії та інших її воєнних злочинів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 29 квітня.

Український лідер повідомив, що наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме боротьби за справедливість для українців, а саме – за покарання для Росії та воєнних злочинців.

– Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста, – сказав президент.

Він повідомив, що сьогодні вдень завершились пошуково-рятувальні роботи в Умані.

– Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує ось такі ракетні обстріли не може не знати, що може стати співучасником вбивства, кожен, хто наводить ракети, обслуговує літаки, кораблі для терору. Не лише ті, хто віддають накази, а усі. Ви всі терористи і вбивці, і ви всі маєте бути покарані. І обов’язково ті, хто скоїв первісний злочин, з якого почались всі інші злочини агресії проти наших людей, проти нашої держави, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що ракетний удар по житловому будинку в Умані забрав життя шести дітей, а загалом – загинуло 23 людини.

Президент наголосив, що сьогодні для України й світу не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається, бо треба, що вона повністю відповіла за все скоєне зло.

– Готуємо й нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії подовжувати цю агресію. Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені, – сказав він.

Глава держави повідомив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами українських захисників. Державні відзнаки отримали ще майже 450 воїнів ЗСУ, Сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони та ще понад 300 – із Нацгвардії, поліції, ДСНС, прикордонники.

– Загалом за час повномасштабної війни вже 45038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги, – сказав він.

Президент подякував кожному й кожній, хто допомагає Україні і відновлює життя після обстрілів та окупації Росії.

Джерело : Офіс президента

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