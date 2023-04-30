Почему деоккупация Крыма во время контрнаступления ВСУ маловероятна: ответ эксперта

Военный эксперт Александр Коваленко скептически оценивает вероятность освобождения Крыма во время будущего контрнаступления Сил обороны.

Об этом он рассказал в интервью АТР.

По его словам, на полуострове у оккупантов находится примерно 15 батальонно-тактических групп. Этого количества пока недостаточно для удержания Крыма и заполнения всех оборонительных рубежей и окопов.

— Но когда начнется контрнаступление, например, на юге, куда эта стая их будет бежать в первую очередь? Какая-то часть, конечно, в сторону Мариуполя и южного Донбасса, но львиная доля вернется в Крым. Это резко увеличивает с 15 БТГ до примерно 100, — считает Коваленко.

Он отмечает, что как только украинские защитники выйдут к административной границе Крыма, придется перейти в оперативную паузу, поскольку надо просчитывать новую логистику, учесть ландшафт, подобрать типы оружия и тд.

— За эту оперативную паузу должно произойти многое. Конечно, сама оперативная пауза переходит в этап подготовки к активизации контрнаступления. При этом происходит процесс изоляции полуострова. И планомерное уничтожение потенциала присутствия российских оккупантов на полуострове. Они не смогут полноценно компенсировать потери, силы и средства, поскольку будет изоляция. Под изоляцией я имею в виду уничтожение Крымского моста и блокирование судов в Черном и Азовском морях. Такая возможность у нас есть, — указывает Коваленко.

При этих условиях, считает эксперт, можно будет уничтожать россиян, как это было на Змеином острове и в Херсонской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики будут бежать из Крыма как только ВСУ выйдут на административную границу полуострова.

Источник: ATR

Источник : Генштаб ВСУ

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