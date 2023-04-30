Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Почему деоккупация Крыма во время контрнаступления ВСУ маловероятна: ответ эксперта

танк ЗСУ
Фото: Pixabay

Военный эксперт Александр Коваленко скептически оценивает вероятность освобождения Крыма во время будущего контрнаступления Сил обороны.

Об этом он рассказал в интервью АТР.

По его словам, на полуострове у оккупантов находится примерно 15 батальонно-тактических групп. Этого количества пока недостаточно для удержания Крыма и заполнения всех оборонительных рубежей и окопов.

— Но когда начнется контрнаступление, например, на юге, куда эта стая их будет бежать в первую очередь? Какая-то часть, конечно, в сторону Мариуполя и южного Донбасса, но львиная доля вернется в Крым. Это резко увеличивает с 15 БТГ до примерно 100, — считает Коваленко.

Он отмечает, что как только украинские защитники выйдут к административной границе Крыма, придется перейти в оперативную паузу, поскольку надо просчитывать новую логистику, учесть ландшафт, подобрать типы оружия и тд.

— За эту оперативную паузу должно произойти многое. Конечно, сама оперативная пауза переходит в этап подготовки к активизации контрнаступления. При этом происходит процесс изоляции полуострова. И планомерное уничтожение потенциала присутствия российских оккупантов на полуострове. Они не смогут полноценно компенсировать потери, силы и средства, поскольку будет изоляция. Под изоляцией я имею в виду уничтожение Крымского моста и блокирование судов в Черном и Азовском морях. Такая возможность у нас есть, — указывает Коваленко.

При этих условиях, считает эксперт, можно будет уничтожать россиян, как это было на Змеином острове и в Херсонской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики будут бежать из Крыма как только ВСУ выйдут на административную границу полуострова.

Читайте также
РФ стремится взять под контроль российские военизированные группировки – Буданов
Кирило Буданов

Источник: ATR

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Важно, чтобы Россия получала сигналы сильнее: Зеленский о санкционном давлении на РФ
Почему деоккупация Крыма во время контрнаступления ВСУ маловероятна: ответ эксперта
Чехия с другими союзниками планирует увеличить поставки боеприпасов для ВСУ
президент Чехії
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Почему деоккупация Крыма во время контрнаступления ВСУ маловероятна: ответ эксперта
На оккупированных территориях наказывают людей, которые поддерживают связь с украинскими правозащитниками
Почему деоккупация Крыма во время контрнаступления ВСУ маловероятна: ответ эксперта
РФ стремится взять под контроль российские военизированные группировки – Буданов
Кирило Буданов
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (30.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь