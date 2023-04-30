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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Чому деокупація Криму під час контрнаступу ЗСУ малоймовірна: відповідь експерта

танк ЗСУ
Фото: Pixabay

Військовий експерт Олександр Коваленко скептично оцінює ймовірність звільнення Криму під час майбутнього контрнаступу Сил оборони.

Про це він розповів в інтерв’ю АТР.

За його словами, на півострові в окупантів перебуває приблизно 15 батальйонно-тактичних груп. Цієї кількості наразі недостатньо для утримання Криму й заповнення усіх оборонних рубежів та окопів.

– Та коли почнеться контрнаступ, наприклад, на півдні, куди ця зграя їхня насамперед бігтиме? Якась частина, звісно, у бік Маріуполя та південного Донбасу, але левова частка повернеться в Крим. Це різко збільшує їх із 15 БТГ до приблизно 100, – вважає Коваленко.

Він зазначає, що як тільки українські захисники вийдуть до адміністративного кордону Криму, доведеться перейти в оперативну паузу, оскільки треба прораховувати нову логістику, врахувати ландшафт, підібрати типи зброї і тд.

– За цю оперативну паузу повинно відбутися багато що. Звісно, сама оперативна пауза переходить в етап підготовки до активізації контрнаступу. Водночас відбувається процес ізоляції півострова. І планомірне знищення потенціалу присутності російських окупантів на півострові. Вони не зможуть повноцінно компенсувати втрати, сили та засоби, оскільки буде ізоляція. Під ізоляцією я маю на увазі знищення Кримського моста та блокування суден в Чорному й Азовському морях. Така можливість у нас є, – вказує Коваленко.

За цих умов, вважає експерт, можна буде знищувати росіян, як це було на Зміїному острові та Херсонщині.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники тікатимуть з Криму щойно ЗСУ вийдуть на адміністративний кордон півострова.

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Джерело: ATR

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Крим
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