Больше, чем армия Чехии или Венгрии: сколько оккупантов воюет под Бахмутом

Против украинских сил на Бахмутском направлении воюет 25,6 тыс. российских оккупантов, также враг привлек к боям десятки танков и 450 бронемашин.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина.

— На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тыс. личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии, — рассказал он.

При этом по его словам, потери оккупантов в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский отметил довольно сложную ситуацию под Бахмутом. Однако там украинским подразделениям удалось контратаковать на отдельных участках. Некоторые позиции враг оставил.

По его словам, чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем.

Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.

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