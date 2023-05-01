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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Больше, чем армия Чехии или Венгрии: сколько оккупантов воюет под Бахмутом

російські окупанти
Фото: Getty Images

Против украинских сил на Бахмутском направлении воюет 25,6 тыс. российских оккупантов, также враг привлек к боям десятки танков и 450 бронемашин.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина.

— На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тыс. личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии, — рассказал он.

При этом по его словам, потери оккупантов в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский отметил довольно сложную ситуацию под Бахмутом. Однако там украинским подразделениям удалось контратаковать на отдельных участках. Некоторые позиции враг оставил.

По его словам, чтобы продвинуться вперед враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем.

Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.

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Руслан Музичук

Источник: РБК-Украина
Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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