Більше, ніж армія Чехії чи Угорщини: скільки окупантів воює під Бахмутом

Проти українських сил на Бахмутському напрямку воюють 25,6 тис. російських окупантів, а також ворог залучив до боїв десятки танків і 450 бронемашин.

Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна.

– На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тис. особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини, – розповів він.

Водночас, за його словами, втрати окупантів у районі Бахмута становлять приблизно 100 загиблих щодня.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відзначив доволі складну ситуацію під Бахмутом. Проте там українським підрозділам вдалося контратакувати на окремих ділянках. Деякі позиції ворог залишив.

За його словами, щоб просунутися вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим.

Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається.

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