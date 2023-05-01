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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Начали маневрировать: Гуменюк о действиях кораблей РФ после взрывов в Севастополе

Наталя Гуменюк

Россияне усилили свое присутствие в Черном море. Они начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые когда-то называли “родной гаванью”.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос ведущего Вадима Карпьяка, сказались ли взрывы в Казачьей бухте в Севастополе на численности корабельной группировки врага в Черном море.

Она сообщила, что сейчас корабельная группировка РФ тяготеет существенно к Новороссийску и чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, чем в бухты Севастополя.

— Именно корабельная группировка сейчас состоит из десяти единиц и маневрирует максимально рассредоточено в районе, который считают для себя пока безопасным в Черном море ближе к юго-восточному побережью Крыма. (Россияне, — Ред.) стараются быть как можно дальше от берега, который контролируется Украиной, и ее дальнобойного оружия, — сказала Гуменюк.

Кроме того, два подводных ракетоносителя остаются на дежурстве — это восемь ракет типа Калибр.

По словам Гуменюк, такой уровень угрозы оценивается как высокий, поскольку пуски, в частности с подводных лодок, сложно обнаружить для противовоздушной обороны, поэтому они могут быть очень внезапными.

29 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв.м. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности, поскольку объем топлива очень большой.

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Кораблі РФ

Фото: Наталья Гуменюк

Война в Украине, Кораблі, Російська агресія, Черное море
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