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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Почали маневрувати: Гуменюк про дії кораблів РФ після вибухів у Севастополі

Наталя Гуменюк

Росіяни посилили свою присутність у Чорному морі. Вони почали там маневрувати, майже не заходячи у ті бухти, які колись називали “рідною гаванню”.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, відповідаючи на запитання ведучого Вадима Карп’яка, чи позначилися вибухи у Козачій бухті у Севастополі на чисельності корабельного угруповання ворога у Чорному морі.

Вона повідомила, що зараз корабельне угруповання РФ тяжіє суттєво до Новоросійська і частіше кораблі заходять для поповнення запасів саме туди, ніж у бухти Севастополя.

— Саме корабельне угруповання зараз складається з десятьох одиниць і маневрує максимально розосереджено у районі, який вважають для себе поки що безпековим у Чорному морі ближче до південно-східного узбережжя Криму. (Росіяни, – Ред.) намагаються бути якомога далі від берега, який контролюється Україною, і її далекобійної зброї, – сказала Гуменюк.

Крім того, два підводних ракетоносії залишаються на чергуванні – це вісім ракет типу Калібр.

За словами Гуменюк, такий рівень загрози оцінюється як високий, оскільки пуски, зокрема з підводних човнів, складно виявити для протиповітряної оборони, тому вони можуть бути дуже раптовими.

29 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі у районі вулиці братів Манганарі в мікрорайоні Козача Бухта.

Площа пожежі становила близько 1 тис. кв.м. Пожежі було присвоєно найвищий рівень небезпеки, оскільки обсяг палива дуже великий.

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Кораблі РФ

Фото: Наталя Гуменюк

Війна в Україні, Кораблі, Російська агресія, Чорне море
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