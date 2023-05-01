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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Пока только фото: в ГУР отреагировали на листовки с Будановым в Москве

плакати з Будановим у москві

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на появление фотографий с изображением начальника украинской разведки Кирилла Буданова в Москве.

Комментируя эти листовки, представитель ГУР Андрей Юсов пошутил — “пока только фото”.

— Вся сила режима Путина, которую можно только представить, сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление — пока мы говорим об изображениях — руководителей украинских спецслужб, — сказал Юсов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он добавил, что “дальше будет”, в том числе с участием самих россиян, поскольку в РФ есть большое количество граждан — как этнических россиян, так и представителей коренных народов, — которые готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что это внутренняя оккупация.

По его словам, эта группа лиц борется и проявляет свою готовность совершенно по-разному.

Буданов і Малюк у Москві

Фото: NEXTA Live

Недавно Telegram-канал NEXTA Live опубликовал фото листовок на улицах Москвы. На них изображен начальник ГУР Кирилл Буданов, а на некоторых и глава СБУ Василий Малюк.

Листовки заметили на улице Воротынская, 12. На объявлениях руководители силовых структур спрашивают у россиян: Как дела? Также на некоторых листовках с Будановым говорится, что он новый президент РФ.

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Кирило Буданов

Фото: NEXTA Live

Андрій Юсов, Василий Малюк, Кирилл Буданов, Москва, Разведка
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