Пока только фото: в ГУР отреагировали на листовки с Будановым в Москве
В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на появление фотографий с изображением начальника украинской разведки Кирилла Буданова в Москве.
Комментируя эти листовки, представитель ГУР Андрей Юсов пошутил — “пока только фото”.
— Вся сила режима Путина, которую можно только представить, сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление — пока мы говорим об изображениях — руководителей украинских спецслужб, — сказал Юсов в эфире одного из украинских телеканалов.
Он добавил, что “дальше будет”, в том числе с участием самих россиян, поскольку в РФ есть большое количество граждан — как этнических россиян, так и представителей коренных народов, — которые готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что это внутренняя оккупация.
По его словам, эта группа лиц борется и проявляет свою готовность совершенно по-разному.
Недавно Telegram-канал NEXTA Live опубликовал фото листовок на улицах Москвы. На них изображен начальник ГУР Кирилл Буданов, а на некоторых и глава СБУ Василий Малюк.
Листовки заметили на улице Воротынская, 12. На объявлениях руководители силовых структур спрашивают у россиян: Как дела? Также на некоторых листовках с Будановым говорится, что он новый президент РФ.
Фото: NEXTA Live