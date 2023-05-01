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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Поки тільки фото: у ГУР відреагували на листівки з Будановим у Москві

плакати з Будановим у москві

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на появу світлин із зображенням начальника української розвідки Кирила Буданова у Москві.

Коментуючи ці листівки, представник ГУР Андрій Юсов пожартував – “поки що тільки фото”.

— Вся сила режиму Путіна, яку можна тільки уявити, вона сконцентрована у Москві. І навіть там вони не можуть контролювати процес. І не можуть контролювати появу – поки ми говоримо про зображення – керівників українських спецслужб, – сказав Юсов в ефірі одно з українських телеканалів.

Він додав, що “далі буде”, зокрема за участю самих росіян, оскільки в РФ є велика кількість громадян – як етнічні росіяни, так і представники корінних народів, – які готові до боротьби з режимом Путіна і розуміють, що це внутрішня окупація.

За його словами, ця група осіб бореться та виявляє свою готовність абсолютно по-різному.

Буданов і Малюк у Москві

Фото: NEXTA Live

Нещодавно Telegram-канал NEXTA Live опублікував фото листівок на вулицях Москви. На них зображено начальника ГУР Кирила Буданова, а на деяких і голову СБУ Василя Малюка.

Листівки помітили на вулиці Воротинська 12. На оголошеннях очільники силових структур запитують у росіян: Як справи. Також на деяких листівках з Будановим йдеться, що він новий президент РФ.

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Кирило Буданов

Фото: NEXTA Live

Андрій Юсов, Василь Малюк, Кирило Буданов, Москва, Розвідка
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