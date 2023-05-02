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Валентина Чорна, редактор ленты

Выдают себя за гражданских: ФСБшники ищут партизан на оккупированных территориях

російські окупанти
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях российские оккупанты выдают себя за гражданских, чтобы найти украинских партизан.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— Участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья. “Гестаповцы” под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российскую власть, и нередко сами провоцируют подобные разговоры, — говорится в сообщении.

Таким образом враг ищет нелояльное население. Если же “жертва” ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать с захватчиками.

В ЦНС призывают украинцев быть осторожными и не рассказывать о своем отношении к оккупационной власти малознакомым людям.

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російські окупанти

Война в Украине, Партизан, Російська агресія
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