На временно оккупированных территориях российские оккупанты выдают себя за гражданских, чтобы найти украинских партизан.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— Участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья. “Гестаповцы” под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российскую власть, и нередко сами провоцируют подобные разговоры, — говорится в сообщении.

Таким образом враг ищет нелояльное население. Если же “жертва” ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать с захватчиками.

В ЦНС призывают украинцев быть осторожными и не рассказывать о своем отношении к оккупационной власти малознакомым людям.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.