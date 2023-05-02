Вдають з себе цивільних: ФСБшники шукають партизанів на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях російські окупанти вдають з себе цивільних, щоб виявити українських партизанів.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
– Почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця у цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля. “Гестапівці” під виглядом простих мешканців цікавляться у продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу, й нерідко самі провокують подібні розмови, – йдеться у повідомленні.
У такий спосіб ворог шукає нелояльне населення. Якщо ж “жертва” ведеться на провокацію, то потрапляє на гачок і надалі змушена співпрацювати із загарбниками.
У ЦНС закликають українців бути обережними й не розповідати про своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.