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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вдають з себе цивільних: ФСБшники шукають партизанів на окупованих територіях

російські окупанти
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти вдають з себе цивільних, щоб виявити українських партизанів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

– Почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця у цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля. “Гестапівці” під виглядом простих мешканців цікавляться у продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу, й нерідко самі провокують подібні розмови, – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб ворог шукає нелояльне населення. Якщо ж “жертва” ведеться на провокацію, то потрапляє на гачок і надалі змушена співпрацювати із загарбниками.

У ЦНС закликають українців бути обережними й не розповідати про своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.

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російські окупанти

Війна в Україні, Партизан, Російська агресія
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