Верховна Рада відмовилася виносити сьогодні на голосування проєкт постанови, яка блокує та скасовує рішення про повернення доплат у 30 тис. грн всім військовослужбовцям.

Документ не змогли додати до порядку денного засідання. За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, за його розгляд проголосували лише 99 народних обранців.

– Не підтримали включення до порядку денного блокуючої постанови №8312-П (це там, де поправка про виплати військовим). Лише 99 депутатів проголосували за розгляд її сьогодні, – зазначив Железняк.

Раніше українське військове командування (зокрема, міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний) закликало ВР відкласти розгляд цієї постанови.

Про яку постанову йдеться

У лютому цього року було змінено порядок виплат для військовослужбовців. Без доплат до зарплатні в розмірі 30 тис. грн залишилися військові, які перебувають у тилу, не несуть службу в зоні бойових дій, а також строковики, курсанти військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

10 квітня нардепи підтримали поправку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення виплат у 30 тис. грн усім військовослужбовцям, а також поліцейським і працівникам ДСНС (незалежно від покладених на них завдань і районів проходження служби).

Поправка також передбачає впровадження до кінця воєнного стану стелі в 10 мінімальних зарплат (67 тис. грн) на розмір зарплат працівників, посадовців бюджетних установ і підприємств, на 100% підконтрольних державі. Це стосується і нардепів, членів Кабінету міністрів, прокурорів, працівників Нацбанку.

Вже 11 квітня нардеп Володимир Цабаль (фракція Голос) зареєстрував у ВР проєкт постанови №8312-П, яка скасовує рішення про повернення надбавок у 30 тис. грн. Ця постанова є блокуючою: без її розгляду в залі засідань спікер ВР Руслан Стефанчук не має права підписувати законопроєкт №8312.

2 травня з’явилася інформація, що силовий блок України направив листа до ВР і закликав не розглядати постанову Цабаля. Натомість автори листа пропонують створити робочу групу з представників Верховної Ради, Кабміну, Генштабу ЗСУ. До кінця травня вона має напрацювати новий законопроєкт, що урегулює питання оплати праці військових.

Командування наполягає, що підхід до оплати праці має бути диференційованим, враховувати особливості проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава Служби безпеки Василь Малюк, глава МВС Ігор Клименко, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь.

Джерело: Telegram Ярослава Железняка

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