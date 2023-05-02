США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи

США намерены в ближайшее время отправить новый пакет поддержки Украине.

Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого в Twitter цитирует журналистка Лора Келли.

– Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны, – заверил представитель администрации США.

Кирби отметил, что Украине может потребоваться не только дополнительное оружие и оборудование, но и ресурсы для подготовки боевых подразделений.

При этом он подчеркнул, что администрация Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса по выделению Украине новых масштабных пакетов помощи.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи.

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