У оккупантов начались значительные проблемы с сотовой связью российских операторов.

Такие факты, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, зафиксированы, в частности, в Горностаевке Херсонской области.

Следует отметить, что все это происходит на фоне устойчивой связи национальных операторов Украины.

Местное командование российских оккупационных войск проблемы объясняет результатами ударов Вооруженных сил Украины.

На временно занятой территории Запорожской области захватчики тем временем усиливают контрразведывательный и полицейский режимы.

В частности, оккупанты запретили въезд гражданским без местной регистрации в населенные пункты Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое.

Пока оккупанты пытаются преодолеть проблемы, украинские защитники наносят удары по вражеским позициям.

Так, только 1 мая авиация Сил обороны уничтожила три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ.

Также был сбит вражеский разведывательный беспилотник типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники,

два склада боеприпасов,

один склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.