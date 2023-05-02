Война в Украине

2 мая, 0:53

Гуменюк рассказала о действиях кораблей РФ после взрывов в Севастополе

Россияне усилили свое присутствие в Черном море. Они начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые когда-то называли “родной гаванью”.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас корабельная группировка РФ тяготеет существенно к Новороссийску и чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, чем в бухты Севастополя.