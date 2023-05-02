Война в Украине

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Юля Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Токмаке и Крыму, обстрел Херсона и Кизомыса: 433-й день войны

Ключевые события
00:56
Маккарти резко ответил репортеру РФ о военной помощи Украине
00:53
Гуменюк рассказала о действиях кораблей РФ после взрывов в Севастополе
00:34
Подоляк объяснил слова Верещук и Лубинца о паспорте РФ на ВОТ
00:28
ФСБшники ищут партизан на оккупированных территориях
00:06
Кулеба рассказал о работе, направленной на создание спецтрибунала над РФ
00:02
В Украине продлят военное положение еще на 90 дней: в Раду внесли законопроект
Взрывы в Токмаке и Крыму, обстрел Херсона и Кизомыса: 433-й день войны
2 мая, 0:56

Маккарти резко ответил репортеру РФ о военной помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США, политик-республиканец Кевин Маккарти опроверг вбросы российского журналиста о том, что он якобы не поддерживает предоставление военной помощи Украине.

— Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, — ответил американец Маккарти российскому репортеру на пресс-конференции в Израиле.

2 мая, 0:53

Гуменюк рассказала о действиях кораблей РФ после взрывов в Севастополе

Россияне усилили свое присутствие в Черном море. Они начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые когда-то называли “родной гаванью”.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что сейчас корабельная группировка РФ тяготеет существенно к Новороссийску и чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, чем в бухты Севастополя.

2 мая, 0:34

Подоляк объяснил слова Верещук и Лубинца о паспорте РФ на ВОТ

В советах уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук гражданам на ВОТ нет никаких противоречий.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, нужно максимально стараться избегать получения российского паспорта, однако его стоит взять во избежание репрессий и пыток.

2 мая, 0:28

ФСБшники ищут партизан на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях российские оккупанты выдают себя за гражданских, чтобы найти украинских партизан. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

— Участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья. “Гестаповцы” под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российскую власть, и нередко сами провоцируют подобные разговоры, — говорится в сообщении.

2 мая, 0:06

Кулеба рассказал о работе, направленной на создание спецтрибунала над РФ

Чтобы создать международный легитимный трибунал над руководством РФ, нужно собрать как можно большую коалицию стран в его поддержку. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Международное правосудие — вещь медленная, к сожалению. Мы ускоряем этот процесс, как можем. Перед нами стоят две задачи — обеспечить правосудие, создать трибунал, чтобы он заработал. С другой стороны — подготовить это максимально качественно. Здесь вопрос не в сроках, а в конечном качестве приговоров. Важно создать сбалансированный состав участников, регионально, политически, и мы к этому идем, — сказал глава МИД Украины.

2 мая, 0:02

В Украине продлят военное положение еще на 90 дней: в Раду внесли законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить сроки действия военного положения и мобилизации в Украине.

Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте Верховной Рады. Согласно тексту пояснительной записки, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 дней с 20 мая.

Война в Украине
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