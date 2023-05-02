В окупантів почалися серйозні проблеми зі стільниковим зв’язком: пояснюють ударами ЗСУ

В окупантів почались значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів.

Такі факти, за даними Генерального штабу Збройних сил України, зафіксовано, зокрема, в Горностаївці Херсонської області.

Варто зазначити, що все це відбувається на тлі стійкого зв’язку національних операторів України.

Місцеве командування російських окупаційних військ проблеми пояснює результатами ударів Збройни сил України.

На тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники тим часом посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими.

Зокрема, окупанти заборонили в’їзд цивільним без місцевої реєстрації до населених пунктів Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке.

Поки окупанти намагаються подолати проблеми, українські захисники завдають ударів по ворожих позиціях.

Так, лише 1 травня авіація Сил оборони знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу армії РФ.

Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

пункт управління,

шість районів зосередження озброєння та військової техніки,

два склади боєприпасів,

один склад паливно-мастильних матеріалів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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