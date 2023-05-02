Находят по селам и судят: в Херсонской области выявили почти 2 тыс. коллаборантов

В Херсонской области с начала войны выявили более 1 770 коллаборантов, пособников оккупантов и государственных изменников, сообщает прокуратура области. Это не полные цифры, ведь выявлением тех, кто работал на россиян, занимаются разные специалисты. Кое-кто убежал, некоторых поймали и судят.

Местные хорошо знают, кто в их городах и селах предатель. И хотят, чтобы сотрудничавших с россиянами наказали.

Приговоров вынесли 16. Среди них — местные депутаты, представители органов самоуправления. Но прокуратура не занимается судьями и правоохранителями. Это компетенция ГБР – там открыли 160 производств. Не все скрылись, часть залегли по селам. Часто найти их помогают местные.

Для местных это не просто история об изменниках. Это о тех, кто воткнул нож в спину. Но с другой стороны, возник парадокс: ожидавшие здесь тотальную поддержку россияне, несмотря на достаточное количество коллаборантов, натолкнулись на сопротивление.

— Россияне не учли, что Херсон всегда был украинским городом, – говорит историк Дементий Белый.

Не подействовала даже пропаганда, которую вешали веками. Со времен Российской империи и до сих пор. Поэтому обезопасить от предателей могут не только уголовные дела по ним. Важно сделать так, чтобы враг не оказывал влияния на эти регионы. Зайдя в Херсон, россияне прежде всего начали манипулировать на теме совместной истории.

— Они ставили свои громкоговорители, из которых в июне раздавался манифест Екатерины о создании Херсона, хотя Херсон – это город низового казачества. Именно чтобы показать, что Херсон – это Украина, мы инициировали переименование улиц, – заявил Дементий Белый.

Всего нужно переименовать 136 улиц, определены первые 20 названий. И об этом просят сами местные, которые не хотят жить ни на улицах с российскими названиями, ни тем более вместе с теми, кто предал Украину.

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