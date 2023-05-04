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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Очередной шаг терроризма: оккупанты разместили взрывчатку в турбинном энергоблоке ЗАЭС

Очередной шаг терроризма: оккупанты разместили взрывчатку в турбинном энергоблоке ЗАЭС
Фото: Getty Images

Оккупанты разместили военную технику, оружие, взрывчатку в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской АЭС.

Об этом факте сообщили представители МАГАТЭ, информирует пресс-служба инспекции.

Об этом наблюдатели рассказали на совещании между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госинспекцией по ядерному регулированию (ГИЯР) о деятельности миссии на площадке Запорожской АЭС.

— Новые преступные действия российских оккупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов, — говорится в сообщении.

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Очередной шаг терроризма: оккупанты разместили взрывчатку в турбинном энергоблоке ЗАЭС

В ГИЯРе отмечают, что в конце июля 2022 года российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.

АЕС, Война в Украине, Запорожская область, МАГАТЕ, Російська агресія
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