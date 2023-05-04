Черговий крок тероризму: окупанти розмістили вибухівку у турбінному енергоблоці ЗАЕС

Окупанти розмістили військову техніку, зброю, вибухівку в приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС.

Про цей факт повідомили представники МАГАТЕ, інформує пресслужба інспекції.

Про це спостерігачі розповіли на нараді між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держінспекцією з ядерного регулювання (ДІЯРУ) про діяльність місії на майданчику Запорізької АЕС.

– Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів, – йдеться у повідомленні.

У ДІЯРУ зазначають, що наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили у машинному залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

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