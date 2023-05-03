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Илья Нежигай, редактор ленты

Несколько взрывов прогремело в Днепре

Несколько взрывов прогремело в Днепре
Фото: Depositphotos

В Днепре во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

По предварительной информации, в городе удачно отработала противовоздушная оборона.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепре.

По неподтвержденной информации, впоследствии враг выпустил дроны в сторону города.

Война в Украине, Взрыв, Днепр
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