В Днепре во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

По предварительной информации, в городе удачно отработала противовоздушная оборона.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепре.

По неподтвержденной информации, впоследствии враг выпустил дроны в сторону города.

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