Илья Нежигай, редактор ленты
Несколько взрывов прогремело в Днепре
В Днепре во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.
По предварительной информации, в городе удачно отработала противовоздушная оборона.
Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Днепре.
По неподтвержденной информации, впоследствии враг выпустил дроны в сторону города.
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