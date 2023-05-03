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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Декілька вибухів пролунало у Дніпрі

Декілька вибухів пролунало у Дніпрі
Фото: Depositphotos

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів.

За попередньою інформацією, у місті вдало відпрацювала протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи у Дніпрі.

За непідтвердженою інформацією, згодом ворог випустив дрони в бік міста.

Війна в Україні, Вибух, Дніпро
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