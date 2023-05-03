Ілля Нежигай, редактор стрічки
Декілька вибухів пролунало у Дніпрі
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів.
За попередньою інформацією, у місті вдало відпрацювала протиповітряна оборона.
Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи у Дніпрі.
За непідтвердженою інформацією, згодом ворог випустив дрони в бік міста.
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