У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів.

За попередньою інформацією, у місті вдало відпрацювала протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи у Дніпрі.

За непідтвердженою інформацією, згодом ворог випустив дрони в бік міста.

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