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Валентина Чорна, редактор ленты

Финляндия будет поддерживать Украину, 15-й пакет помощи уже готовится – Ниинистьо

Зеленський, президент Фінляндії

Финляндия будет поддерживать Украину в войне против России. 15-й пакет помощи нашему государству уже готовится, также будет и 16-й.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что именно войдет в пакеты помощи — пока неизвестно.

В свою очередь Зеленский отметил, что Финляндия была одной из первых стран, которая откликнулась на призыв Украины о помощи.

По словам президента, он прибыл с визитом в Финляндию с целью усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.

— Почему Финляндия? Во-первых, мы партнеры. Во-вторых, у нас сегодня будет мощный саммит Nordic countris. Он очень важен, это усиление безопасности регионов, безопасности на нашей территории, усиление наших возможностей, чтобы защитить себя, усиление нас на поле боя. Я буду откровенен с вами. 15 пакетов – это не цифры, не количество оружия, а количество сохраненных жизней. Я здесь, чтобы дружественные страны поддержали нас еще мощнее, чтобы у нас была возможность иметь успех в наших контрнаступательных действиях по деоккупации украинской территории, — сказал Зеленский.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Фінляндія
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