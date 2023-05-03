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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну, 15-й пакет допомоги вже готується – Нііністьо

Зеленський, президент Фінляндії

Фінляндія підтримуватиме Україну у війні проти Росії. 15-й пакет допомоги нашій державі вже готується, також буде й 16-й.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

Що саме увійде до пакетів допомоги – наразі невідомо.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що Фінляндія була однією з перших країн, яка відгукнулася на заклик України про допомогу.

За словами президента, він прибув із візитом до Фінляндії з метою посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.

– Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, у нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів – це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів. Я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще потужніше, щоб у нас була можливість мати успіх у наших контрнаступальних діях із деокупації української території, – сказав Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Фінляндія
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