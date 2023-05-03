Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ атаковала Днепропетровскую область редким БпЛА Картограф
Днем 3 мая российские войска во второй раз за сутки атаковали беспилотниками Днепропетровскую область.
Российский БПЛА был обнаружен в районе Николаевки Днепровского района.
Ликвидировав вражескую цель, представители подразделения Воздушного командования Восток идентифицировали тип вражеского беспилотника.
Как выяснилось, оккупанты атаковали область довольно редким беспилотником Картограф.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушное командование Восток
Фото: Воздушное командование Восток
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