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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Днепропетровскую область редким БпЛА Картограф

БпЛА Картограф

Днем 3 мая российские войска во второй раз за сутки атаковали беспилотниками Днепропетровскую область.

Российский БПЛА был обнаружен в районе Николаевки Днепровского района.

Ликвидировав вражескую цель, представители подразделения Воздушного командования Восток идентифицировали тип вражеского беспилотника.

Как выяснилось, оккупанты атаковали область довольно редким беспилотником Картограф.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Воздушное командование Восток

Фото: Воздушное командование Восток

Безпілотники, Днепропетровская область, Дрони
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