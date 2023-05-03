Днем 3 мая российские войска во второй раз за сутки атаковали беспилотниками Днепропетровскую область.

Российский БПЛА был обнаружен в районе Николаевки Днепровского района.

Ликвидировав вражескую цель, представители подразделения Воздушного командования Восток идентифицировали тип вражеского беспилотника.

Как выяснилось, оккупанты атаковали область довольно редким беспилотником Картограф.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушное командование Восток

Фото: Воздушное командование Восток

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