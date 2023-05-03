Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ атакувала Дніпропетровську область рідкісним БпЛА Картограф
Удень 3 травня російські війська вдруге за добу атакували безпілотниками Дніпропетровську область.
Російський БпЛА було виявлено в районі Миколаївки Дніпровського району.
Ліквідувавши ворожу ціль, представники підрозділу Повітряного командування Схід ідентифікували тип ворожого безпілотника.
Як з’ясувалося, окупанти атакували область досить рідкісним безпілотником Картограф.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряне командування Схід
Фото: Повітряне командування Схід
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