РФ атакувала Дніпропетровську область рідкісним БпЛА Картограф

Удень 3 травня російські війська вдруге за добу атакували безпілотниками Дніпропетровську область.

Російський БпЛА було виявлено в районі Миколаївки Дніпровського району.

Ліквідувавши ворожу ціль, представники підрозділу Повітряного командування Схід ідентифікували тип ворожого безпілотника.

Як з’ясувалося, окупанти атакували область досить рідкісним безпілотником Картограф.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряне командування Схід

Фото: Повітряне командування Схід

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