Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ.

Про це він сказав на спільній пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

За словами Зеленського, війна відбувається так, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.

– Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю. Я впевнений, що у нас будуть літаки, бо скоро в Україні заплановані наступальні дії: після них нам мають дати літаки. Звичайно, хотілося б, щоб усе було навпаки, – сказав він.

Своєю чергою Саулі Нііністьо заявив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну.

15-й пакет допомоги нашій державі вже готується, також буде і 16-й.

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