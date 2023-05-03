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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ – Зеленський

Зеленський, літак F-16
Фото: Офіс президента, Depositphotos

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ.

Про це він сказав на спільній пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

За словами Зеленського, війна відбувається так, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.

– Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю. Я впевнений, що у нас будуть літаки, бо скоро в Україні заплановані наступальні дії: після них нам мають дати літаки. Звичайно, хотілося б, щоб усе було навпаки, – сказав він.

Своєю чергою Саулі Нііністьо заявив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну.

15-й пакет допомоги нашій державі вже готується, також буде і 16-й.

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Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Фінляндія
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