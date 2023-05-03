Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ – Зеленський
Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україна отримає літаки після контрнаступу ЗСУ.
Про це він сказав на спільній пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.
За словами Зеленського, війна відбувається так, що Україна постійно має доводити свої наміри на полі бою.
– Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю. Я впевнений, що у нас будуть літаки, бо скоро в Україні заплановані наступальні дії: після них нам мають дати літаки. Звичайно, хотілося б, щоб усе було навпаки, – сказав він.
Своєю чергою Саулі Нііністьо заявив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну.
15-й пакет допомоги нашій державі вже готується, також буде і 16-й.