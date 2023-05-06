Россия готовит провокацию на 9 мая: Юсов объяснил, чего ожидать

Спецслужбы РФ могут готовить провокации на 9 мая, в частности нападение на гражданское население приграничных районов России под видом украинских солдат.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он сказал, что различного рода инциденты и провокации возможны в любой день, независимо от даты, так как в Украине продолжается война. Но так как идеология “победобесия” является чрезвычайно важной для современной России, на 9 мая риск провокаций увеличивается.

Кроме того, Юсов прокомментировал информацию, опубликованную Центром национального сопротивления, о том, что военнослужащим РФ в Брянской и Курской области выдали форму ВСУ.

— Начиная с 2014 года оккупанты используют подобного рода провокации, и не исключено, что будем сталкиваться сейчас и с этим. В данной ситуации такие провокации могут быть направлены от российских спецслужб против российского гражданского населения, приурочены к определенным датам, например, 9 мая, — сказал Юсов.

Он добавил, что никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные спектакли уже не поверит, но это не значит, что провокаций не будет. В частности есть риск, что провокацию направят против Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

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