Могут винить только себя: Резников об атаке Кремля дронами

Министр обороны Алексей Резников не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к атаке дронов на Кремль.

Об этом он заявил в комментарии The Washington Post.

– Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население, – сказал Резников.

При этом он не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина совершила покушение на президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны напомнил, что в ночь на вторник, 2 мая, наша ПВО сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, запущенных по территории Украины.

– Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя, – заявил он.

Напомним, что ночью 3 мая неизвестные летательные аппараты атаковали Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует ни Путина, ни Москву и объяснил, почему РФ обвинила наше государство.

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