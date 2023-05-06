Росія готує провокацію на 9 травня: Юсов пояснив, чого очікувати

Спецслужби РФ можуть готувати провокації на 9 травня, зокрема, напади на цивільне населення прикордонних районів Росії під виглядом українських солдатів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він сказав, що різноманітні інциденти та провокації можливі будь-якого дня, незалежно від дати, оскільки в Україні триває війна. Але оскільки ідеологія “перемоги” є надзвичайно важливою для сучасної Росії, на 9 травня ризик провокацій збільшується.

Крім того, Юсов прокоментував інформацію, опубліковану Центром національного опору, про те, що військовослужбовцям РФ у Брянській та Курській області видали форму ЗСУ.

– Починаючи з 2014 року окупанти використовують подібні провокації, і не виключено, що стикатимемося зараз і з цим. У цій ситуації такі провокації можуть бути спрямовані від російських спецслужб проти російського цивільного населення, присвячені певним датам, наприклад, 9 травня, – сказав Юсов.

Він додав, що ніхто ні в Україні, ні у світі в подібні вистави вже не повірить, але це не означає, що провокацій не буде. Зокрема, є ризик, що провокацію спрямують проти Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.

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