Україна повернула з російського полону 45 захисників Азовсталі

У суботу, 6 травня, Україна повернула з російського полону ще 45 військовослужбовців – захисників та захисниць Маріуполя, які тримали оборону на металургійному комбінаті Азовсталь.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць Азовсталі. Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеного 9 років тому на азовських берегах, – наголосив він.

З полону вдалося звільнити 35 рядових і сержантів, а також 10 офіцерів.

Серед них є військовослужбовці, які одружилися під час оборони Маріуполя, на комбінаті Азовсталь.

Крім того, повернувся додому воїн, який ще до повномасштабної війни був у полоні РФ протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Після звільнення він одразу повернувся в підрозділ. А минулого року цей військовий повторно потрапив у російський полон на Азовсталі.

– Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання президента Володимира Зеленського “звільнити всіх наших людей”, – додав Єрмак.

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