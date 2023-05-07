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660 оккупантов, 18 артсистем и 6 танков: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 194 430 своих военных, из них 660 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 07.05.23:
- танков — 3723 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 3010 (+18) ед,
- РСЗО — 554 (+2) ед,
- средств ПВО — 306 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),
- крылатых ракет — 947 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед,
- специальной техники — 380 (+5).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете те, кто получил российский паспорт.
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Источник: Генштаб ВСУ
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