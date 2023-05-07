660 оккупантов, 18 артсистем и 6 танков: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 194 430 своих военных, из них 660 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 07.05.23:

танков — 3723 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед,

артиллерийских систем — 3010 (+18) ед,

РСЗО — 554 (+2) ед,

средств ПВО — 306 (+0) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),

крылатых ракет — 947 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед,

специальной техники — 380 (+5).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете те, кто получил российский паспорт.

Источник : Генштаб ВСУ

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