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660 оккупантов, 18 артсистем и 6 танков: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 194 430 своих военных, из них 660 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 07.05.23:

  • танков — 3723 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 3010 (+18) ед,
  • РСЗО — 554 (+2) ед,
  • средств ПВО — 306 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18),
  • крылатых ракет — 947 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед,
  • специальной техники — 380 (+5).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете те, кто получил российский паспорт.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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