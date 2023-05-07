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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

660 окупантів, 18 артсистем та 6 танків: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 194 430 своїх військових, з них 660 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 07.05.23:

  • танків ‒ 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем – 3010 (+18) од,
  • РСЗВ – 554 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 306 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
  • крилатих ракет ‒ 947 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 380 (+5).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті ті, хто отримав російський паспорт.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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