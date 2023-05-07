Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
660 окупантів, 18 артсистем та 6 танків: втрати РФ за добу
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 194 430 своїх військових, з них 660 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 07.05.23:
- танків ‒ 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
- артилерійських систем – 3010 (+18) од,
- РСЗВ – 554 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 380 (+5).
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті ті, хто отримав російський паспорт.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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