660 окупантів, 18 артсистем та 6 танків: втрати РФ за добу

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 194 430 своїх військових, з них 660 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 07.05.23:

танків ‒ 3723 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,

артилерійських систем – 3010 (+18) од,

РСЗВ – 554 (+2) од,

засобів ППО ‒ 306 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),

крилатих ракет ‒ 947 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 380 (+5).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті ті, хто отримав російський паспорт.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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