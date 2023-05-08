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Валентина Летяк, редактор ленты

Вероятность ракетного удара по Украине 9 мая: прогноз Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

РФ сейчас использует для ударов по Украине, как и накануне по Одессе, ракеты Х-22, поскольку, вероятно, экономит высокоточные Калибры именно для атаки 9 мая.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что накануне вечером враг использовал для удара по Одессе именно Х-22, хотя на тот момент в море находились четыре ракетоносителя, снаряженные 32 Калибрами.

Поэтому Гуменюк считает, что такими ударами оккупанты могут просто прощупывать нашу ПВО.

— Вполне вероятно, что во время использования Х-22 они могли приноровиться к тому, где и как сработает противовоздушная оборона, чтобы уже высоскоточным оружием обойти эти направления и сделать свое черное дело. Поэтому расслабляться рано, надо осознавать, что ракетоносители продолжают дежурство, они еще в море. Высокоточное оружие наготове, а Х-22 у них еще есть, — подытожила она.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 438-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ

9 Травня, Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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