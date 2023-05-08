Ймовірність ракетного удару по Україні 9 травня: прогноз Гуменюк

РФ зараз використовує для ударів по Україні, як і напередодні по Одесі, ракети Х-22, оскільки, ймовірно, економить високоточні Калібри саме для атаки 9 травня.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, що напередодні ввечері ворог використав для удару по Одесі саме Х-22 , хоча на той момент у морі знаходились чотири ракетоносії, споряджені 32 Калібрами.

Тому Гуменюк вважає, що такими ударами окупанти можуть просто промацувати нашу ППО.

– Цілком ймовірно, що під час використання Х-22 вони могли пристосовуватися до того, де і як спрацює протиповітряна оборона, щоб уже високоточною зброєю обійти ці напрямки і зробити свою чорну справу. Тому розслаблятися зарано, треба усвідомлювати, що ракетоносії продовжують чергування, вони ще в морі. Високоточна зброя напоготові, а Х-22 в них ще є, – підсумувала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 438-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони РФ

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