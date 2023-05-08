Карта боевых действий на 08.05.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки РФ нанесла 16 ракетных ударов по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Зафиксирован 61 авиационный удар и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 08.05.2023

Ночью, 8 мая, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные дроны Shahed. Все 35 дронов уничтожили наши защитники.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общем, за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леонивка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леонивка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромовое, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам Временки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области.

Между тем, совершил обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них — Полтавка, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомыс, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 439-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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