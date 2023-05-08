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Путин и дальше “будет назначать” виновных: ГУР о последних перестановках в армии РФ

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов считает последние перестановки в руководстве российской армии логическим следствием провала так называемого большого зимнего наступления РФ.

— Собственно, колоссальная пиар-кампания по большому наступлению закончилась с точки зрения результатов абсолютно ничтожным пшиком. Поэтому да — перестановки продолжаются и будут продолжаться. Ищут крайних и виновных. Другое дело, что ответственны в данной ситуации именно те люди, круг лиц, которые ставят перед рашистской армией цели, которых невозможно достичь и выполнить, — объяснил он в интервью РБК-Украина.

Юсов напомнил также о перестановках и на уровне руководителя оккупационной армии в Украине, когда Суровикина сменили на Герасимова.

— С самим Герасимовым сейчас сложнее, потому что если уж его наказывать за невыполнение бессмысленных приказов, то кто тогда выше остается? Ну разве сам Шойгу без единого дня боевого опыта или так называемый Владимир Путин? — добавил представитель ГУР.

В конце апреля Кремль сменил трех генералов в руководстве органов управления Генштаба ВС РФ. Аналитики Института изучения войны (ISW) связывают эти шаги со страхом Москвы перед украинским контрнаступлением.

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Источник: РБК-Украина
Армия России, Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Міноборони РФ, Разведка, Російська агресія
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