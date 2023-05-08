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Путін і далі “призначатиме” винних: ГУР про останні перестановки в армії РФ

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов вважає останні перестановки у керівництві російської армії логічним наслідком провалу так званого великого зимового наступу РФ.

– Власне, колосальна піар-кампанія щодо великого наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком. Тому так – перестановки тривають і будуть тривати. Шукають крайніх і винних. Інша річ, що відповідальні в цій ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, яких неможливо досягнути і виконати, – пояснив він в інтерв’ю РБК-Україна.

Юсов нагадав також про перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінили на Герасимова.

– З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін? – додав представник ГУР.

Наприкінці квітня Кремль змінив трьох генералів у керівництві органів управління Генштабу ЗС РФ. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пов’язують ці кроки зі страхом Москви перед українським контрнаступом.

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Джерело: РБК-Україна
Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Міноборони РФ, Розвідка, Російська агресія
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