Кремль сменил трех генералов из-за страха украинского контрнаступления — ISW

Кремль проводит перестановки в руководстве органов управления Генштаба ВС РФ, связанных с формированием сил, логистикой и тыловым обеспечением российских оккупантов, говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

— Генштаб ВС РФ, вероятно, спешит ввести эти изменения, поскольку в российском информационном пространстве растет страх перед украинским контрнаступлением, — отмечают аналитики.

В своем отчете они ссылаются на российских “военкоров”, которые 27 апреля сообщили об увольнении заместителя министра обороны Михаила Мизинцева, ответственного за тыловое обеспечение, которого заменил генерал-полковник Алексей Кузьменков.

24 сентября 2022 года Мизинцев заменил генерала армии Дмитрия Булгакова на должности начальника тыла. Перед этим Мизинцев возглавлял Центр управления национальной обороной России и осуществлял надзор за командованием 150 мотострелковой дивизии во время операции по оккупации Мариуполя весной 2022-го.

Российские СМИ называют его “мясником”, потому что он отдавал приказы о массовых убийствах украинцев.

“Военкоры” также сообщали, что бывший начальник 8 управления Генштаба РФ Юрий Кузнецов возглавит Главное управление кадров Минобороны РФ, а Станислав Гаджимагомедов станет заместителем начальника Главного оперативного управления вместо генерала Олега Горшенина.

В ISW считают, что эти изменения вряд ли создадут условия для своевременного реагирования российских войск на украинское контрнаступление.

— Эти изменения могут быть частью более широких усилий по реформированию и формализации ВС РФ в долгосрочной перспективе, — подытожили аналитики.

Источник : ISW

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