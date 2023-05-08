Вывозят документацию и награбленное имущество: оккупанты бегут из Скадовска

Российские оккупанты сворачивают деятельность районной и городской администраций в Скадовске Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

— Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже на утро 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной администрации, — сообщили в Генштабе.

Подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах Херсонщины, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

— Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск, — говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Украинские защитники уничтожили разведывательный БпЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.

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