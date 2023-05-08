Вывозят документацию и награбленное имущество: оккупанты бегут из Скадовска
Российские оккупанты сворачивают деятельность районной и городской администраций в Скадовске Херсонской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
— Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже на утро 7 мая вместе с семьями город покинула значительная часть российской оккупационной администрации, — сообщили в Генштабе.
Подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах Херсонщины, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.
— Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск, — говорится в сводке.
Также в Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Украинские защитники уничтожили разведывательный БпЛА типа Zala.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные цели противника.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая