Вивозять документацію та награбоване майно: окупанти тікають зі Скадовська

Російські окупанти згортають діяльність районної та міської адміністрацій у Скадовську Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім’ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації, – повідомили у Генштабі.

Подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах Херсонщини, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

– Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ, – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що за добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Українські захисники знищили розвідувальний БпЛА типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника.

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