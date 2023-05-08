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Валентина Чорна, редактор ленты

Ланцет и Zala: на Херсонщине силы ПВО уничтожили три российских беспилотника

БпЛА Ланцет

В понедельник, 8 мая, на Херсонщине украинские защитники уничтожили два вражеских БпЛА типа Ланцет и один беспилотник типа Zala.

Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

— Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата: 2 ударных БпЛА типа Ланцет и один беспилотник типа Zala, — говорится в сообщении.

Командование отметило результативную боевую работу воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого по уничтожению вражеских БпЛА Ланцет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 439-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Defense Express

Безпілотники, Война в Украине, Російська агресія
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