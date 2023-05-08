Ланцет и Zala: на Херсонщине силы ПВО уничтожили три российских беспилотника
В понедельник, 8 мая, на Херсонщине украинские защитники уничтожили два вражеских БпЛА типа Ланцет и один беспилотник типа Zala.
Об этом сообщило Воздушное командование Юг.
— Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата: 2 ударных БпЛА типа Ланцет и один беспилотник типа Zala, — говорится в сообщении.
Командование отметило результативную боевую работу воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого по уничтожению вражеских БпЛА Ланцет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 439-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Defense Express
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая