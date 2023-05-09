С такой армией не выиграешь: россиянин об обеспечении и профессионализме солдат РФ

Граждане России переживают из-за необученности солдат РФ, которые вторглись в Украину, и возможности банкротства государства-агрессора.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки Минобороны.

Оккупант рассказал, что ему пришла зарплата в размере 26 тыс. рублей. Он утверждает, что такую же сумму получила половина контрактников. На это собеседник советует ему подписать договор по-новому.

При этом, захватчика не отпускают в отпуск после полугода службы.

Между тем собеседник переживает из-за экономики страны-агрессора.

— Понимаешь, с этой экономикой тут проблемы такие. Я боюсь, чтобы государство вообще не обанкротилось бы нафиг. Самолеты ж не производим, самолеты не летают, считай, нифига не ездит. Технику новую производить не можем, потому что чипов нет, нихрена нет, — сказал он.

Россиянин считает, что РФ может обанкротиться так сильно, что уже “ничего платить не сможет”. Он считает, может обанкротиться половина банков и списать гражданам долги.

По его мнению, россиянам сейчас нет смысла воевать.

— Армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров по-настоящему нет — нифига нет. Стрелки — такие же, артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют, на которых ездят.

Я не знаю, короче, блин, мне кажется, надо это все… армию полностью переформировывать, а на это лет пять надо и какие деньги, представляешь? Сейчас, мне кажется, с такой армией — фиг выиграешь, потому что все-таки Евросоюз и все там снабжают, — говорит он.

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.