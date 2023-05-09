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Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты в Луганской области заново создают “военкоматы”, чтобы перезапустить “мобилизацию” – ЦНС

Оккупанты в Луганской области заново создают “военкоматы”, чтобы перезапустить “мобилизацию” – ЦНС
Фото: Getty Images

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Луганской области пытаются перезапустить принудительную мобилизацию местных жителей.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), для этого рашисты заново создают “военкоматы”, поскольку предыдущие “учреждения” не смогли выполнить мобилизационный план.

Оккупанты, в частности, создали так называемую ликвидационную комиссию для “военного комиссариата” террористического формирования “ЛНР”, которым руководили местные коллаборанты.

Ликвидировать этот “орган” решили, поскольку он не выполнил план по принудительной мобилизации в армию РФ. Жители Луганской области всячески избегают “призыва”.

Вместо “военного комиссариата” оккупанты создали новый орган – “федеральное казенное учреждение военный комиссариат ЛНР”. Руководить им поручили уже не местным предателям, а россиянам.

Новосозданная “структура” уже появилась в реестрах РФ под другим налоговым номером, чем предыдущий “комиссариат”.

В апреле британская разведка сообщала, что внедрение в России электронных повесток может свидетельствовать о подготовке Москвы к продолжительной войне против Украины.

В СМИ появлялась информация, что российский диктатор Владимир Путин хочет “тихо набрать” 400 тыс. дополнительных военных в 2023 году для войны в Украине.

В то же время в британской разведке отмечали, что в РФ пытаются отложить новую волну мобилизации путем вербовки на войну рабочих-мигрантов из Центральной Азии.

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Источник: Центр национального сопротивления

Война в Украине, Луганская область, мобілізація, Російська агресія
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