З такою армією не виграєш: росіянин про забезпечення та професійність солдатів РФ
Громадяни Росії переживають через ненавченість солдатів РФ, які вторглися в Україну, та можливість банкрутства держави-агресора.
Про це йдеться у новому аудіоперехопленні Головного управління розвідки Міноборони.
Окупант розповів, що йому прийшла зарплата у розмірі 26 тис. рублів. Він стверджує, що таку суму отримала половина контрактників. На це співрозмовник радить йому підписати договір по-новому.
При цьому загарбника не відпускають у відпустку після пів року служби.
Тим часом співрозмовник переживає через економіку країни-агресора.
– Розумієш, із цією економікою тут проблеми такі. Я боюся, щоб держава взагалі не збанкрутувала б нафіг. Літаки ж не робимо, літаки не літають, вважай, ніфіга не їздить. Техніку нову виробляти не можемо, тому що чіпів немає, ніхріна немає, – сказав він.
Росіянин вважає, що РФ може збідніти так сильно, що вже “нічого платити не зможе”. Він вважає, що є ймовірність того, що збанкрутує половина банків.
На його думку, росіянам зараз немає сенсу воювати.
– Армія не готова, високотехнологічного озброєння немає, навчених кадрів по-справжньому немає – ніфіга немає. Стрілки – такі ж, артилеристи, які стріляють фіг знає куди, танкісти, які, блін, тільки танки палити вміють, на яких їздять.
Я не знаю, коротше, блін, мені здається, треба це все… армію повністю переформовувати, а на це років п’ять треба і які гроші, уявляєш? Зараз, мені здається, з такою армією – фіг виграєш, тому що все-таки Євросоюз і всі там постачають, – каже він.
Фото: ГУР
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