Зеленський сказав, що має бути основною складовою 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ
Україна розраховує на ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії, основною складовою якого будуть санкції проти атомної галузі агресора.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві у вівторок, 9 травня.
– Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакету. Його складовою частиною мають бути потужні санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакета буде пропорційною рівню загрози, – зауважив глава держави.
Як відомо, 9 травня з візитом до Києва прибула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Twitter вона зазначила, що українська столиця – це найкраще місце для відзначення Дня Європи.
Напередодні представник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що ЄК минулої п’ятниці направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій щодо РФ.
Він не повідомив подробиці 11-го пакету, зазначивши, що вони перебувають на стадії розробки.
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко