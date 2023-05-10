Демобилизация родственников погибших: эксперт объяснила, кого касается закон

Принятый в начале мая Верховной Радой законопроект №8009 позволяет военным увольняться со службы во время военного положения, если кто-то из их близких погиб или пропал без вести. Впрочем, это не будет касаться тех случаев, когда пропавшими без вести или погибшими являются гражданские.

Об этом рассказала координатор групп семей пленных Медийной инициативы за права человека Елена Белячкова в комментарии ZMINA.

Принятые изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе предусматривают, что основанием для увольнения со службы как мобилизованных, так и контрактников может быть гибель или пропажа без вести родных (мужа, жены, сына, дочери, матери, отца, брата, сестры, деда или бабушки), которые защищали Украину от российской агрессии.

Белячкова говорит, что тогда, когда факт гибели или пропажи без вести одного из членов семьи во время выполнения боевого задания будет подтвержден соответствующими документами, их родственник, который является военнослужащим, имеет право уволиться со службы. Впрочем, это не касается родных, которые являются гражданскими лицами и пострадали во время войны.

По ее словам, ранее подобные изменения были внесены в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, что позволяло мужчинам, у которых на фронте погиб или пропал без вести кто-то из родных, получить отсрочку от призыва по мобилизации. Норма также касается только без вести пропавших или убитых военных.

По словам эксперта, принятые в мае изменения уравняли в правах тех, кого еще могут мобилизовать, так и тех, кто уже является военнослужащим.

— То есть они внесли в закон о военной службе такие же изменения, как и в закон о мобилизации. Таким образом они хотят защитить как тех, кому дали отсрочку от мобилизации, так и тех, кто уже мобилизован или воюет по контракту. Это все касается семей, в которых кто-то погиб или пропал без вести (муж, жена, сын, дочь, мать, дедушка, бабушка, брат или сестра), защищая родину. То есть, когда закон вступит в силу, военные, которые потеряли родных, смогут освободиться, — пояснила она.

По словам Белячковой, такие изменения положительно повлияют на семьи, где несколько членов защищают Украину в рядах ВСУ, впрочем один из них пропал без вести. Для того, чтобы в семье не было дальнейших потерь на фронте, военнослужащие из этой семьи имеют право по собственному желанию написать рапорт на увольнение. Решение принимается соответствующим командиром части военнослужащего.

— Если человек, который считался пропавшим без вести, нашелся в плену, то у него меняется статус на пленного и он уже не является пропавшим. Если пропавший без вести человек возвращается из плена, то семья уже считается полной. Тогда получается, что отсрочка, которая касалась мобилизации, отменяется как в первом случае, так и во втором. Это также касается военных, которые уволились со службы из-за пропавших без вести на фронте родных. Если выяснилось, что родственник находится в плену, то его родственников также могут призвать в армию, — пояснила она.

Белячкова говорит, что в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными были зафиксированы четыре официальных случая, когда из плена возвращались военные, которые в них числились погибшими. Впрочем, есть случаи, когда пропавших без вести находят мертвыми, добавляет эксперт.

Она привела пример парня-сироты, у которого без вести пропал брат. Его мобилизовали, но он отказался ехать на фронт, потому что постоянно вспоминает своего пропавшего брата. Однако на тот момент парень не мог уволиться со службы, поскольку не было соответствующего закона.

— Позже выяснилось, что его брат погиб. Он постоянно стоит у него перед глазами. Это нормальный человеческий фактор. Этот закон, который недавно приняли, позволяет этому парню написать рапорт на увольнение. Но он это сможет сделать, когда закон вступит в силу, — отметила эксперт.

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