Демобілізація родичів загиблих: експертка пояснила, кого стосується закон

Ухвалений на початку травня Верховною Радою законопроєкт № 8009 дозволяє військовим звільнятися зі служби під час воєнного стану, якщо хтось із їхніх близьких загинув чи зник безвісти. Проте це не стосуватиметься тих випадків, коли зниклими безвісти чи загиблими є цивільні.

Про це розповіла координаторка груп родин полонених Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова у коментарі ZMINA.

Ухвалені зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу передбачають, що підставою для звільнення зі служби як мобілізованих, так і контрактників може бути загибель або зникнення безвісти рідних (чоловіка, дружини, сина, доньки, матері, батька, брата, сестри, діда або баба), які захищали Україну від російської агресії.

Бєлячкова каже, що тоді, коли факт загибелі або зникнення безвісти одного з членів сім’ї під час виконання бойового завдання буде підтверджений відповідними документами, їхній родич, який є військовослужбовцем, має право звільнитися зі служби. Проте це не стосується рідних, які є цивільними особами та постраждали під час війни.

За її словами, раніше такі зміни були внесені до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що дозволяло чоловікам, у яких на фронті загинув або зник безвісти хтось із рідних, отримати відстрочення від призову під час мобілізації. Норма також стосується лише безвісти зниклих або вбитих військових.

За словами експертки, ухвалені в травні зміни урівняли в правах тих, кого ще можуть мобілізувати, так і тих, хто вже є військовослужбовцем.

– Тобто вони внесли до закону про військову службу такі самі зміни, як і до закону про мобілізацію. У такий спосіб вони хочуть захистити як тих, кому дали відстрочення від мобілізації, так і тих, хто вже мобілізований чи воює за контрактом. Це все стосується родин, у яких хтось загинув або зник безвісти (чоловік, дружина, син, донька, мати, дідусь, бабуся, брат чи сестра), захищаючи батьківщину. Тобто коли закон набуде чинності, військові, які втратили рідних, зможуть звільнитися, – пояснила вона.

За словами Бєлячкової, такі зміни позитивно вплинуть на родини, де декілька членів боронять Україну у лавах ЗСУ. Для того щоб у родині не було подальших втрат на фронті, військовослужбовці з цієї родини мають право за власним бажанням написати рапорт на звільнення. Рішення ухвалюється відповідним командиром частини військовослужбовця.

– Якщо людина, яка вважалася зниклою безвісти, знайшлася в полоні, то в неї змінюється статус на полонену і вона вже не є зниклою. Якщо зникла безвісти людина повертається з полону, то родина вже вважається повною. Тоді виходить, що відстрочення, яке стосувалося мобілізації, скасовується як у першому випадку, так і в другому. Це також стосується військових, які звільнилися зі служби через зниклих безвісти на фронті рідних. Якщо з’ясувалося, що родич перебуває в полоні, то його родичів також можуть призвати до армії, – пояснила вона.

Бєлячкова каже, що в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими були зафіксовані чотири офіційні випадки, коли з полону поверталися військові, які в них значилися загиблими. Та є випадки, коли зниклих безвісти знаходять мертвими, додає експертка.

Вона навела приклад хлопця-сироти, у якого безвісти зник брат. Його мобілізували, але він відмовився їхати на фронт, бо постійно згадує свого зниклого брата. Проте на той момент хлопець не міг звільнитися зі служби, оскільки не було відповідного закону.

– Пізніше з’ясувалося, що його брат загинув. Він постійно стоїть у нього перед очима. Це нормальний людський фактор. Цей закон, який нещодавно ухвалили, дозволяє цьому хлопцю написати рапорт на звільнення. Але він це зможе зробити, коли закон набуде чинності, – зазначила експертка.

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