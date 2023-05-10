В России запас ракет Кинжал и Калибр находится на критическом уровне — Юсов
Запас гиперзвуковых ракет Кинжал и крылатых Калибров в России находится на критическом уровне.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
— Определенное ракетное вооружение, особенно С-300, угрожающее прифронтовым территориям, у них есть в большом количестве, а высокоточные Кинжалы и Калибры находятся на критическом уровне, — говорит он.
Юсов отметил, что из-за санкций Россия не может наладить быстрое изготовление высокоточного вооружения, однако “определенное производство есть”.
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