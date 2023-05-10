В России запас ракет Кинжал и Калибр находится на критическом уровне — Юсов

Запас гиперзвуковых ракет Кинжал и крылатых Калибров в России находится на критическом уровне.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

— Определенное ракетное вооружение, особенно С-300, угрожающее прифронтовым территориям, у них есть в большом количестве, а высокоточные Кинжалы и Калибры находятся на критическом уровне, — говорит он.

Юсов отметил, что из-за санкций Россия не может наладить быстрое изготовление высокоточного вооружения, однако “определенное производство есть”.

Напомним, что 10 мая РФ вывела в Черное море на боевое дежурство 17 вражеских кораблей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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