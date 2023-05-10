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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Росії запас ракет Кинджал і Калібр перебуває на критичному рівні – Юсов

У Росії запас ракет Кинджал і Калібр перебуває на критичному рівні – Юсов
Фото: Getty Images

Запас гіперзвукових ракет Кинджал і крилатих Калібрів у Росії перебуває на критичному рівні.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

– Певне ракетне озброєння, особливо С-300, що загрожує прифронтовим територіям, у них є у великій кількості, а високоточні Кинджали та Калібри на критичному рівні, – каже він.

Юсов зазначив, що через санкції Росія не може налагодити швидке виготовлення високоточного озброєння, проте “певне виробництво є”.

Нагадаємо, що 10 травня РФ вивела в Чорне море на бойове чергування 17 ворожих кораблів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Ракета, Російська агресія, Росія
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