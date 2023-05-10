У Росії запас ракет Кинджал і Калібр перебуває на критичному рівні – Юсов
Запас гіперзвукових ракет Кинджал і крилатих Калібрів у Росії перебуває на критичному рівні.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
– Певне ракетне озброєння, особливо С-300, що загрожує прифронтовим територіям, у них є у великій кількості, а високоточні Кинджали та Калібри на критичному рівні, – каже він.
Юсов зазначив, що через санкції Росія не може налагодити швидке виготовлення високоточного озброєння, проте “певне виробництво є”.
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